Gölbaşı Belediyesi'nden Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışması

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü gözetiminde Mogan Gölü'ndeki kuşların yumurtlama alanlarını temizledi. Doğal yaşamı tehdit eden atıkların toplandığı çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Bu tür hassas alanlarda yapılacak her temizlik çalışması, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Gölbaşı'nı korumak, Mogan Gölü'nü korumakla başlar" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, doğaya ve çevreye duyarlı çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gözetiminde Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsündeki Mogan Gölü ve Sel Kapanı Göleti kıyısındaki kuş yumurtlama alanlarını temizledi. Alanda yapılan temizlik çalışmalarıyla, göl çevresinde doğal yaşamı tehdit eden atıklar toplandı. Kuşların üreme döneminde yapılan çalışmayla, hem doğanın korunmasına hem de kuş popülasyonunun sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sunuldu.

"Sadece insan odaklı değil, doğa dostu bir anlayışla hareket ediyoruz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Mogan Gölü, sadece Gölbaşı'nın değil, başkentin ve hatta ülkemizin en önemli doğal miraslarından biridir. Bu göl, flamingolardan yaban ördeklerine kadar yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle bu dönemde kuşların yumurtlama ve yavrulama süreçlerinde hassasiyet gösterilmesi son derece önemli. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğünün denetiminde, kuşların yaşam alanlarını korumaya yönelik temizlik çalışması gerçekleştirdik. Gölbaşı Belediyesi olarak sadece insan odaklı değil, doğa dostu bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu çalışmalarla doğaya olan saygımızı bir kez daha ortaya koyduk. Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir. Bu tür hassas alanlarda yapılacak her temizlik çalışması, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda etik bir sorumluluktur. Gölbaşı'nı korumak, Mogan Gölü'nü korumakla başlar. Mogan Gölü'nün etrafında piknik yapan, gezi yapan herkesten ricamız, atıklarını toplamaları ve bu güzelim doğaya sahip çıkmalarıdır. Tüm hemşehrilerimden de bu bilinçle hareket etmelerini rica ediyorum."

Doğal yaşamın korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Odabaşı, Gölbaşı'nın doğayla iç içe, sürdürülebilir bir kent kimliğine kavuşması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.