Gölbaşı Belediyesi'nden Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdi. Programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki her daim yanınızda olmayı yalnızca makamımızın getirdiği bir görev değil, bir ömür onurla taşıyacağımız en şerefli gönül borcumuz olarak görüyoruz" dedi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen iftar programında, şehit yakınları ve gaziler birlikte iftar yaptı. Odabaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Gaffur Ağören, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda, tasavvuf müziği eşliğinde semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Ramazanın gönülleri birleştiren manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Odabaşı, şöyle konuştu:

"Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, başımız dik yürüyebiliyorsak, ezanlarımız gökyüzünde yankılanıyor, al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa; bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Onların ortaya koyduğu sarsılmaz irade ve vatan sevgisi, milletimizin istikbaline ışık tutmuştur. Sizler; en ağır imtihanlardan geçmiş, acıyı sabırla yoğurmuş ve metanetinizle hepimize rehber olmuş en kıymetli emanetlerimizsiniz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki her daim yanınızda olmayı yalnızca makamımızın getirdiği bir görev değil, bir ömür onurla taşıyacağımız en şerefli gönül borcumuz olarak görüyoruz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin gururu olan kahraman gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum."