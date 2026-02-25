Gölbaşı Belediyesi'nden Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı Belediyesi'nden Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı

25.02.2026 12:47  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdi. Programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki her daim yanınızda olmayı yalnızca makamımızın getirdiği bir görev değil, bir ömür onurla taşıyacağımız en şerefli gönül borcumuz olarak görüyoruz" dedi.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdi. Programa ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki her daim yanınızda olmayı yalnızca makamımızın getirdiği bir görev değil, bir ömür onurla taşıyacağımız en şerefli gönül borcumuz olarak görüyoruz" dedi.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen iftar programında, şehit yakınları ve gaziler birlikte iftar yaptı. Odabaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Gölbaşı Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Gaffur Ağören, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Programda, tasavvuf müziği eşliğinde semazen gösterisi gerçekleştirildi.

Ramazanın gönülleri birleştiren manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu belirten Odabaşı, şöyle konuştu:

"Bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, başımız dik yürüyebiliyorsak, ezanlarımız gökyüzünde yankılanıyor, al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa; bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz. Onların ortaya koyduğu sarsılmaz irade ve vatan sevgisi, milletimizin istikbaline ışık tutmuştur. Sizler; en ağır imtihanlardan geçmiş, acıyı sabırla yoğurmuş ve metanetinizle hepimize rehber olmuş en kıymetli emanetlerimizsiniz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki her daim yanınızda olmayı yalnızca makamımızın getirdiği bir görev değil, bir ömür onurla taşıyacağımız en şerefli gönül borcumuz olarak görüyoruz. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve bayrağımızın ilelebet dalgalanması uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin gururu olan kahraman gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yakup Odabaşı, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı - Son Dakika

Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Türkiye’den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor Türkiye'den aldığı yeşil eriği ülkesinde kilosu 500 dolardan satıyor
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

13:56
İstanbul’dan Ankara’ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
İstanbul'dan Ankara'ya sürdü, taksimetrede yazan rakama isyan etti
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:51
Doğru olabilir mi Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
Doğru olabilir mi? Öğrencisi oruç tutan öğretmenin mesajı büyük tartışma yarattı
13:45
Bakan Gürlek duyurdu Bu görüntü tarih oluyor
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 14:30:47. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi'nden Şehit Yakınları ve Gaziler İçin İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.