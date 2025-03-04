Gölbaşı Belediyesi Ramazan'da Ücretsiz İftar Yemeği Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölbaşı Belediyesi Ramazan'da Ücretsiz İftar Yemeği Veriyor

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde her gün ücretsiz iftar yemeği düzenliyor.

04.03.2025 11:21  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Ramazan'da paylaşma ve dayanışma atmosferini güçlendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz iftar yemeği veriyor.

Gölbaşı Belediyesi, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kurulan sofralarla her gün yüzlerce vatandaşa ücretsiz iftar yemeği veriyor. Gölbaşı Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla düzenlediği iftar programlarıyla Ramazan'ın ruhunu yaşatıyor.

"Gönül soframızda paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Bu ayda, gönül sofralarımızı herkese açarak paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, hiçbir vatandaşımızın iftar saatinde yalnız kalmasını istemiyoruz. Kurduğumuz iftar sofralarıyla hemşehrilerimizi bir araya getiriyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Amacımız dayanışmayı, kardeşliği ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte hissetmek. Ramazan ayı boyunca sofralarımızı bereketlendirmeye, hemşehrilerimizle aynı duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza davet ediyor, Ramazan'ın huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz iftar verecek.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Ramazan'da Ücretsiz İftar Yemeği Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:42:14. #7.12#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Ramazan'da Ücretsiz İftar Yemeği Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.