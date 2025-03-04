Gölbaşı Belediyesi Ramazan'da Ücretsiz İftar Yemeği Veriyor

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, Ramazan'da paylaşma ve dayanışma atmosferini güçlendirmek amacıyla Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz iftar yemeği veriyor.

Gölbaşı Belediyesi, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kurulan sofralarla her gün yüzlerce vatandaşa ücretsiz iftar yemeği veriyor. Gölbaşı Belediyesi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla düzenlediği iftar programlarıyla Ramazan'ın ruhunu yaşatıyor.

"Gönül soframızda paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Ramazan, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Bu ayda, gönül sofralarımızı herkese açarak paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak, hiçbir vatandaşımızın iftar saatinde yalnız kalmasını istemiyoruz. Kurduğumuz iftar sofralarıyla hemşehrilerimizi bir araya getiriyor, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Amacımız dayanışmayı, kardeşliği ve Ramazan'ın bereketini hep birlikte hissetmek. Ramazan ayı boyunca sofralarımızı bereketlendirmeye, hemşehrilerimizle aynı duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza davet ediyor, Ramazan'ın huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi ve Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ücretsiz iftar verecek.