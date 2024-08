Gölbaşı Belediyesi Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Yaptı

Güncel

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sanayi bölgesinde sabahın erken saatlerinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bölgede cami temizliği, sokak aralarının yıkanması, çöplerin toplanmasının yanı sıra sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Sabahın erken saatlerinde sanayi bölgesine giden Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; çalı süpürgeleri, vakumlu temizlik araçları ve tazyikli suyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Konteynerlerdeki çöpleri de toplayan ekipler, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Cuma namazı öncesi sanayi bölgesindeki cami ise gül suyuyla yıkandı.

"Biz her zaman esnafımızın yanındayız"

İlçenin her noktasında temizlik çalışmalarını sürdürdüğü vurgulayan Başkan Yakup Odabaşı, "Her gün yüzlerce kişinin uğrak noktası olan sanayi bölgesinde, esnafımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışması için kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik ekiplerimiz bölge genelinde yoğun bir mesai yürüttü. Çalışmalar kapsamında cami temizliği, sokak aralarının yıkanması, çöplerin toplanmasının yanı sıra bölgede sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması da yaptık. Sanayimizin her alanını pırıl pırıl oldu. Evine helal ekmek götürme peşinde olan emekçi kardeşlerimizin, daha temiz bir ortamda müşterilerini ağırlamalarını sağladık. Biz her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.