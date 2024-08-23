Gölbaşı Belediyesi Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölbaşı Belediyesi Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Yaptı

Gölbaşı Belediyesi Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Yaptı

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında cami temizliği, sokak aralarının yıkanması, çöplerin toplanması ve sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

23.08.2024 17:51  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ekipleri, sanayi bölgesinde sabahın erken saatlerinde kapsamlı temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bölgede cami temizliği, sokak aralarının yıkanması, çöplerin toplanmasının yanı sıra sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Sabahın erken saatlerinde sanayi bölgesine giden Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; çalı süpürgeleri, vakumlu temizlik araçları ve tazyikli suyla temizlik çalışması gerçekleştirdi. Konteynerlerdeki çöpleri de toplayan ekipler, sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. Cuma namazı öncesi sanayi bölgesindeki cami ise gül suyuyla yıkandı.

"Biz her zaman esnafımızın yanındayız"

İlçenin her noktasında temizlik çalışmalarını sürdürdüğü vurgulayan Başkan Yakup Odabaşı, "Her gün yüzlerce kişinin uğrak noktası olan sanayi bölgesinde, esnafımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda çalışması için kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdik. Sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik ekiplerimiz bölge genelinde yoğun bir mesai yürüttü. Çalışmalar kapsamında cami temizliği, sokak aralarının yıkanması, çöplerin toplanmasının yanı sıra bölgede sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması da yaptık. Sanayimizin her alanını pırıl pırıl oldu. Evine helal ekmek götürme peşinde olan emekçi kardeşlerimizin, daha temiz bir ortamda müşterilerini ağırlamalarını sağladık. Biz her zaman esnafımızın yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:03:25. #1.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement