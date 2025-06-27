Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.N'yi yakaladı.
E.N, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda 1 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı - Son Dakika
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