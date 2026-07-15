Gölbaşı'nda 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda 15 Temmuz Anma Programı

15.07.2026 14:45  Güncelleme: 16:28
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Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Sahil Parkı’nda anma programı düzenlendi.

(ANKARA) - Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Sahil Parkı'nda anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı'nda anma programları düzenlendi. Programlara Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Gölbaşı Şehitliği'nde gerçekleştirilen ziyaretle başladı. Aziz şehitlerin kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehitlerin emaneti olan vatanın birlik ve bütünlüğü için canlarını feda eden kahramanlar, minnet ve saygıyla anıldı.

Şehitlik ziyaretinin ardından katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gölbaşı Şehitleri Anıtı'ndan Atatürk Sahil Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kırmızı beyaza bürünen yürüyüşte vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi ortaya konulan birlik, beraberlik ve milli irade ruhunu bir kez daha hep birlikte yaşattı.

Atatürk Sahil Parkı'nda "Unutmadık, unutmayacağız! İrade bizim, zafer bizim!" sloganıyla düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, 15 Temmuz'un milletin iradesine sahip çıktığı, demokrasi uğruna canını ortaya koyduğu tarihi bir destan olduğu vurgulanırken, şehitlerin fedakarlığının hiçbir zaman unutulmayacağı ifade edildi.

Program kapsamında Gölbaşı Gazi ve Şehit Aileleri Derneği de ziyaret edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçedeki camilerde öğle namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okunarak tüm şehitler için dualar edildi.

"15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ DESTAN YAZMIŞTIR"

Anma programına katılan Odabaşı, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır. O gece canlarını hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bugün Gölbaşı'nda her yaştan vatandaşımızın elinde ay yıldızlı bayrağımızla bir araya gelmesi, 15 Temmuz ruhunun hala dimdik ayakta olduğunu göstermektedir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişim, milletimizin sarsılmaz iradesi karşısında başarıya ulaşamayacaktır. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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