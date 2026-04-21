Gölbaşı'nda 23 Nisan Renkli Etkinliklerle Kutlanacak

(ANKARA) - Gölbaşı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşünden sirke, animasyondan sahne gösterilerine kadar birçok renkli etkinlik çocuklarla buluşacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gölbaşı'nda renkli etkinliklerle kutlanacak. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleştirilecek program kapsamında gün boyu sürecek etkinlikler, çocuklara keyifli bir bayram yaşatmayı hedefliyor. Saat 12.00'de başlayacak kutlamalar, bando ekibi ve karakterlerin yer aldığı kortej yürüyüşüyle başlayacak. Ardından animasyon gösterileri ile program devam edecek.

Gün içerisinde Moğolistan Sirki gösterileri, jonglör performansları, balon ve sihirbaz gösterileri ile tek teker bisiklet şovları çocuklarla buluşacak. Etkinlikler, 17.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek animasyon gösterileri ve kapanış programıyla sona erecek.

Sahne programlarının yanı sıra gün boyunca kurulacak etkinlik alanları da çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak. Bando ekibi performansları, çocukların fotoğraf çektirebileceği karakterler, yüz boyama alanı, pamuk şeker, patlamış mısır ikramları, şişme oyun parkı ve simülasyon araç deneyim alanı ile bayram coşkusu gün boyu devam edecek.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değerin en önemli göstergesi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"23 Nisan dünyada eşi benzeri olmayan çok özel bir gündür"

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği, dünyada eşi benzeri olmayan çok özel bir gündür. Bizler de Gölbaşı Belediyesi olarak bu anlamlı günü çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek etkinliklerle kutlamak istedik. Amacımız; çocuklarımızın neşeyle, güvenle ve sevgiyle büyüdüğü bir Gölbaşı inşa etmektir. Bu kapsamda hazırladığımız programda hem eğlendirici hem de sosyal yönü güçlü etkinliklere yer verdik. Ailelerimizin de çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturduk. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Gelin, bu bayramda çocuklarımızın mutluluğunu birlikte büyütelim."