Gölbaşı'nda Araç Yangını ve Kaza

Başkentte Konya Yolu'nun Gölbaşı mevkisinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yoldan geçen vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, aynı noktada Ankara istikametinde ise maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında, Ankara'dan Kırşehir'e giden 33 PT 320 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan araca, yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Karşı istikamette maddi hasarlı kaza

Aynı noktada Ankara istikametinde seyreden 06 CJB 472 plakalı otomobil, önünde ilerleyen 07 ARS 477 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Her iki olayda da can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.