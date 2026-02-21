Gölbaşı\'nda İftar Buluşması

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar çadırında vatandaşlar oruçlarını açıyor.
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, burada katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Aydemir, talep ve önerileri dinledi.
Teşkilat mensuplarının da yer aldığı buluşmada birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.
Program kapsamında ev ziyaretleri de gerçekleştirildi.
