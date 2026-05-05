Gölbaşı\'nda İstişare Toplantısı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geniş katılımlı istişare toplantısı düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ilçede yürütülen çalışmalar ile devam eden projeler tüm yönleriyle ele alınarak mevcut durum kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantı süresince söz alan muhtarlar ve vatandaşlar, mahalle ve köylerine ilişkin öncelikli ihtiyaç, talep, öneri ve şikayetlerini iletti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı değerlendirmelerle verimli bir şekilde tamamlanırken, iletilen talep ve önerilerin ilgili kurumlarca takip edilerek gerekli çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Düzenlenen toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Kaymakam Kadir Algın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kılınç, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri ile ilgili kurum müdürleri katıldı.