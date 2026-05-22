Gölbaşı'nda Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Kurban Bayramı öncesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, emniyet mensupları, gaziler, kaymakamlık personeli, kurum müdürleri, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda katılımcılarla sohbet eden Rüstemoğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.