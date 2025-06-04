Gölbaşı'nda Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi ilçedeki esnafa yönelik denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamda alışveriş yapmasının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Halk sağlığını tehdit edebilecek en küçük bir ihmalin bile önüne geçmek adına ekiplerimiz sahadalar" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halk sağlığını korumak amacıyla ilçedeki kasap, fırın ve gıda ürünü satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen kuralları, fiyat etiketleri, çalışanların kişisel temizliği, işyeri ruhsatları ve genel işyeri düzeni gibi birçok kriter titizlikle incelendi. Zabıta ekipleri, kurallara uygun hareket eden esnafa teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine uyarılarda bulundu.

"Vatandaşımızın sağlığı her şeyden önce gelir"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı, toplum olarak birbirimize daha çok kenetlendiğimiz özel günlerden biridir. Bu özel günlerde vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları bizim öncelikli sorumluluklarımızdan biridir. Gölbaşı Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle birlikte, bayram öncesi gıda güvenliği konusunda sıkı bir denetim süreci yürütüyoruz. Özellikle et ve unlu mamuller gibi doğrudan tüketilen ürünlerin hijyen standartlarına uygunluğu bizim için son derece önemli. Halk sağlığını tehdit edebilecek en küçük bir ihmalin bile önüne geçmek adına ekiplerimiz sahadalar. Bu vesileyle tüm Gölbaşılı hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmelerini diliyorum."

Odabaşı, denetimlerin bayram süresince de devam edeceğini ve vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda Zabıta Müdürlüğü'ne ulaşabileceklerinin altını çizdi.