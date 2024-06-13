Gölbaşı'nda Kürek Şampiyonası düzenlendi

Güncel

(ANKARA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Intercity Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası, Mogan Gölü'nde düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren takımlara madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı takdim etti.

Gölbaşı Mogan Gölü, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Intercity Bahar Kupası ve Akademi Ligi Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular kupayı kaldırabilmek için kıyasıya bir mücadele içine girdi.

İzleyicilerin yoğun ilgisi ve coşkulu tezahüratları eşliğinde tamamlanan yarışmalarda dereceye giren U19 Genç Erkekler Dört Çift takımlarına madalyalarını Başkan Odabaşı takdim etti. Odabaşı, madalya töreni sırasında sporcuları tek tek tebrik etti.

"Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız"

Böylesine önemli bir etkinliğin Gölbaşı'nda düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğun belirten Odabaşı, "Gölbaşı'mız doğasıyla sadece Ankara'daki vatandaşların değil artık tüm Türkiye'nin uğrak yeri oldu. Yeşille mavinin buluştuğu Gölbaşı'mızın göz bebeği olan Mogan Gölü'müzde su sporlarının yapılması için oldukça elverişli. Türkiye Kürek Federasyonumuz da burada kıyasıya mücadele sahne olan bir yarış düzenledi. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız " dedi.