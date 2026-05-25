Gölbaşı'nda olimpik hokey sahası açıldı, federasyon taşınıyor

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde olimpik hokey sahasının faaliyete geçtiğini ve federasyon yönetiminin buraya taşınacağını belirtti. Çakır, Gölbaşı'ndaki tesislerden olimpiyatlara gidecek takımlar ve sporcular çıkacağına inandığını ifade etti. Ayrıca İstanbul'da da olimpik hokey sahası çalışmalarının devam ettiğini ve Belçika Hokey Takımı'nın eski kaptanı Thomas Briels'in milli takımların başına getirildiğini açıkladı. Çakır, 2036 Olimpiyat Oyunları'nda milli hokey takımının yer almasını hedeflediklerini söyledi.