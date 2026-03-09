Gölbaşı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "NARKOGÜÇ" operasyonları kapsamında çalışmalar yürüttü.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilo 860 gram esrar, 170 kök hint keneviri, vakum makinesi, iklimlendirme malzemeleri ve paketleme malzemeleri ele geçirildi, 5 şüpheli de yakalandı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi."
