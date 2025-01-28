Gölbaşı\'nda Yarıyıl Eğlencesi

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla düzenlenen sanat ve eğlence dolu etkinliklere, çocuklar ve aileleri ilgi gösteriyor.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro, animasyon, kukla ve illüzyon gösterileri, her yaş grubundan izleyiciyi ağırlıyor.

Çocuklara yönelik etkinliklerde minik izleyiciler doyasıya eğlenirken, akşam saatlerinde yetişkinler için sahnelenen tiyatro oyunları da ilgi görüyor.

Etkinlikler, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye, "https://etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.