Gölbaşı'nda Yeni Çöp Konteynerleri İle Temizlik Hamlesi

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, yeni çöp konteynerlerini ilçenin dört bir yanına yerleştirdi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Çevremizin korunması ve temiz tutulması, belediyemizin en önemli önceliklerinden biri. Bu kapsamda, temiz bir Gölbaşı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında ilçenin belirli noktalarına yeni çöp konteynerleri yerleştirdi. Modern ve çevre dostu konteynerler, vatandaşların atıklarını daha düzenli ve hijyenik bir şekilde bertaraf etmelerini sağlayacak. Yerleştirilen konteynerler ile atık toplama sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

"Çöp toplama hizmetlerini daha verimli hale getireceğiz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Çevremizin korunması ve temiz tutulması, belediyemizin en önemli önceliklerinden biri. Bu kapsamda, temiz bir Gölbaşı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yeni çöp konteynerleri, ilçemizin dört bir yanına yerleştirildi. İlçemizdeki çöp toplama sistemini daha verimli hale getirmek ve vatandaşlarımıza daha temiz bir çevre sunmak için bu adımı attık. Bu sayede hem çevremizin temiz kalmasına katkıda bulunacağız hem de çöp toplama hizmetlerini daha verimli hale getireceğiz. Yeni konteynerler, çevre kirliliğini önleme ve hijyen koşullarını artırma hedeflerimize önemli katkı sağlayacak" diye konuştu.

İlçedeki temizlik işlerinin daha hızlı ve etkin yapılabilmesi için belediye ekiplerinin sahada 7/24 çalıştığına dikkat çeken yetkililer, ilçenin her köşesini temiz tutmak için vatandaşlardan da destek beklediklerini vurguladı.