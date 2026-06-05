Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık Alanı öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar, düzenlenen yıl sonu sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Okulda düzenlenen açılışa, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sergide öğrencilerin grafik tasarım, fotoğrafçılık ve görsel sanatlar alanlarında hazırladıkları çalışmalar yer aldı.
Öğrencilerin sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan sergi ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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