Gölbaşı ve Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi Arasında Kardeş Kent Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gölbaşı ve Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi Arasında Kardeş Kent Protokolü İmzalandı

23.05.2025 17:20  Güncelleme: 17:28
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Gölbaşı Belediyesi ile Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi arasında Kardeş Kent Protokolü imzalandı. İmzaların ardından iki belediye başkanı, sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliklerini güçlendirmek için görüş alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi ile Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi arasında Kardeş Kent Protokolü imzalandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyet, imza törenini takiben önce Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem'i, sonra Bişkek Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliev'i (Aibek Dzhunushaliev) makamında ziyaret etti. Başkan Odabaşı, Bişkek'teki Atatürk Anıtı'na da çiçek bıraktı.

Gölbaşı Belediyesi, uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Kırgızistan'ın Balıkçı şehriyle "Kardeş Şehir Protokolü" imzaladı. Kırgızistan'daki törende protokol, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Balıkçı Belediye Başkanı Azamat Arnabek Uulu tarafından imzalandı. Bu iş birliğiyle sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Odabaşı, "Kardeş şehir ilişkimiz, sadece belediyecilik alanında değil, halklarımız arasında kalıcı dostluklar kurma yönünde de önemli bir adımdır. Kırgız kardeşlerimizle aynı gönül diliyle konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Büyükelçisi Ökem'e ziyaret

Balıkçı'da atılan imzaların ardından Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyet, ziyaret programı kapsamında ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ile bir araya geldi. Yakup Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi'nin uluslararası ilişkilerdeki vizyonunu ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında Ökem'e bilgi verdi. Samimi bir atmosferde yapılan görüşmede, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı temenniler dile getirildi.

"İş birliklerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz"

Odabaşı ve heyeti, daha sonra Bişkek Belediye Başkanı Aibek Dzhunushaliev'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, şehirler arası iş birliğinin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve deneyim paylaşımı konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Odabaşı, iki kardeş ülkenin belediyeleri arasında kurulan bu köprünün, dostluk ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini ifade etti.

Odabaşı, yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kardeşliği pekiştirecek bu adımla, kültürel, ekonomik ve sosyal iş birliklerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Atatürk'ün fikirleri yaşamaya devam ediyor"

Yakup Odabaşı ve beraberindeki heyet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Atatürk Anıtı'nı da ziyaret etti.

Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Odabaşı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri, sadece Türkiye'de değil, dost ve kardeş ülkelerde de yaşamaya devam ediyor. Bişkek'te bulunan bu anıt, Türk milletinin ortak hafızasını ve bağlarını temsil ediyor" dedi.

Yakup Odabaşı, Kırgızistan'da diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesine ve yerel yönetimler arası iş birliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler yaptı.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Gölbaşı Belediyesi, Kırgızistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı ve Kırgızistan'ın Balıkçı Belediyesi Arasında Kardeş Kent Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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