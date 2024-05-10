Gölcük Tabiat Parkı İşletme Hakkı Sözleşmesi Feshedildi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Gölcük Tabiat Parkı işletme hakkındaki sözleşmeye aykırılıkların düzeltilmesi için Bolu Belediyesi ile defaten yapılan yazışmalara rağmen herhangi bir işlem tesis edilmediği için sözleşmenin feshedildiğini bildirdi.

DKMP'nin sosyal medya hesabından, söz konusu sözleşmenin hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedildiğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yapıldı.

Gölcük Tabiat Parkı'nın işletme hakkının 2012 itibarıyla çeşitli tarihlerde yapılan 3 ayrı sözleşmeyle Bolu Belediyesine verildiği belirtilen açıklamada, "Bolu Belediyesi ise alt işletmecilik hakkını her üç sözleşme kapsamında yapı ve tesislerin alt işletmeciliğini Boluspor'a devretmiştir. Sözleşmelerde alt işletmeci Boluspor'un ise, kendisine verilen alt işletmecilik hakkı kapsamındaki yapı ve tesisleri bir başka alt işletmeciye verme hakkı bulunmamasına rağmen, bahse konu sözleşmelerdeki yapı ve tesisleri sözleşme hükümlerine aykırı olarak 4 farklı kişiyle ikinci kez alt sözleşme imzalayarak alt işletmeciliğe verdiği tespit edilmiştir." denildi.

Söz konusu aykırılığın düzeltilmesi için defaten yapılan yazışmalara rağmen, Bolu Belediyesi tarafından sözleşmeye aykırılık bulunan durumun düzeltilmesine yönelik herhangi bir işlem tesis edilmediğinin 18 Aralık 2023'te anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine Genel Müdürlüğümüzce bahse konu alanlarda defaten yapılan denetimlerde temizlik, bakım onarım, ücretlendirme, trafik sorunu, yanlış araç park ettirilmesi, geçici izinsiz yapı, seyyar satıcılık gibi hususlarda sözleşmeye aykırılıklara yönelik 25 adet tutanak düzenlenmiştir. Aykırılıkların giderilmesi için Bolu Belediyesine defaten uyarılar yazılmasına rağmen işlem yapılmamıştır.

Gelinen bu süreçte 2024/1 sayılı yönerge hükümleri kapsamında, her üç sözleşme Bakanlığımızca feshedilerek Bolu Belediyesine yazılı olarak tebligat yapılmıştır. DKMP 9. Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğünün 9 Mayıs tarihli yazısı ve eklerinde fesih gerekçeleri detaylı olarak açıklanmıştır."

Açıklamada, belirtilen durumlara rağmen "sözleşmenin hiçbir gerekçe gösterilmeden/siyasi gerekçelerle/habersiz şekilde feshedildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, "Ayrıca, Gölcük Tabiat Parkı'mızın halka kapatıldığı iddiası gerçek dışıdır. Parkımızın halka kapatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bolu ilimizdeki Abant Gölü ve Yedigöller milli parklarında olduğu gibi vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.