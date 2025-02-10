Gölcük Tabiat Parkı Karla Kaplandı

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BOLU'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı karla kaplanırken, etkili olan soğuk hava nedeniyle de gölün yüzeyi tamamen dondu. Vatandaşlar tabiat parkında yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Yılın her mevsimi tatilcilerin uğrak noktası olan Gölcük Tabiat Parkı son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından karla kaplandı. Gölcük'te kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaşırken, çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle tabiat parkında bulunan gölün yüzeyi tamamen buz tuttu. Tatilciler karla kaplı çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkının eşsiz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptılar.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,