Gölcük Tabiat Parkı\'nda Yol Bakım Çalışması

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yol bakım ve onarım çalışması yapılıyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seben-Kıbrıscık yolu giriş kısmından başlayarak tabiat parkı içerisindeki giriş-çıkış yolları ile otopark bağlantı yolları bakım ve onarımdan geçiriliyor.
Bu kapsamda belirtilen yol güzergahında 3 gün sürecek asfalt döküm çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma süresince tabiat parkına giriş ve çıkışlar, mevcut giriş noktasının yaklaşık 150-200 metre gerisinde bulunan alternatif noktadan sağlanacak.
Vatandaşların, çalışma süresince yapılan yönlendirme ve uyarılara riayet etmeleri istendi.
