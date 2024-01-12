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Gölcük'te 3 Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Gölcük'te 3 Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 farklı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine harekete geçerek şüpheliyi operasyonla yakaladı. Zanlının ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyaları ve cep telefonları bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Gölcük\'te 3 Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
12.01.2024 - 18:50,
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 farklı evden hırsızlık yaptığı ileri sürülerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 3 farklı evden 2 cep telefonu, laptop, saat, kredi kartları ve ziynet eşyaları çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu polis, şüpheli E.M'yi düzenlediği operasyonla Gölcük'te gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen birçok ziynet eşyası ve 2 cep telefonu, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.M, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA
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