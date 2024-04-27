Gölcük\'te çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.
Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan İsmail Baş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
Ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar kurtarılırken, 4 büyükbaş hayvan ise telef oldu.
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