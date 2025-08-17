Gölcük'te Depremde Kaybedilenler Anıldı - Son Dakika
Gölcük'te Depremde Kaybedilenler Anıldı

17.08.2025 13:34
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybedilenler için Gölcük'te mezarlık ziyareti ve anma programı yapıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yakınlarını kaybedenler, afetin 26. yılında mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Saraylı Mahallesi'ndeki 17 Ağustos Mezarlığı'na sabahın erken saatlerinde gelenler, 26 yıl önce depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Gölcük Belediyesi tarafından mezarlıkta düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, afette yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Depremde, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında görevli astsubay oğlunu kaybeden 81 yaşındaki İsmail Turgut, AA muhabirine, her sene eşiyle mezarlığa gelip oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyledi.

Turgut, oğlu Özkan'ı 28 yaşındayken kaybettiğini belirterek, "7 çocuğumuzdan Özkan'ı depremde, 2 ağabeyini ise başka sebeplerden kaybettik. Deprem günü ben de Gölcük'teydim. Biz biraz daha yukarıdaydık. Çok kişiyi kaybettik. Eşim deprem sonrasında felç oldu." dedi.

Oğlunun acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu dile getiren Turgut, "Hiç unutamıyoruz. Ne yapalım Allah'ın takdiri. Her deprem olduğunda etkileniyoruz. Hafif sallansa bile hatırlıyoruz. Asker oğlum çok da cana yakındı. Çok çalışkan ve iyi birisiydi ama kaybettik." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA

