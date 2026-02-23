Gölcük'te Ev Yangını: Bir Yaralı - Son Dakika
23.02.2026 11:34
Kocaeli Gölcük'te çıkan yangında bir kişi yaralanırken, evde hasar meydana geldi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeniköy Mahallesi Bıyık Sokak'ta bulunan tek katlı evde yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangına müdahale etmek isterken yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

