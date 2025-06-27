Gölcük'te Genç Kızın Ölümü: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin davada yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Tunay A. (22), maktul Rümeysa Meriç Özcan'ın (18) annesi Kevser Erden ile taraf avukatları hazır bulundu.

Erden, önceki savunmalarını tekrar ederek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı Tarık Sağlam, önceki celse mahkemeye sunulan esas hakkındaki mütalaaya katılarak, indirim uygulanmadan sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Tunay A. da hakkındaki suçlamaları reddederek, kız arkadaşı olan Rümeysa'yla aralarında bir problem olmadığını öne sürdü.

Sanık avukatı Mehmet Kamil Şirin ise müvekkilinin atılı suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tunay A'nın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatine karar verdi.

Adliye önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Sağlam, adalete güvendiklerini belirterek, sanığa verilen cezada indirime gidilmemesinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Maktulün annesi Erden ise sanığa verilen ceza kararından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "İçim bir nebzede olsa ferahladı." ifadesini kullandı.

Olay

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde 19 Mayıs 2024'te bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Kaza yerinde yapılan incelemede, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın yaşamını yitirdiği, genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğu belirlenmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü Tunay A. ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K, cinayet şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tunay A. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.