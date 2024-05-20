Gölcük'te şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunan genç kızla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gölcük'te şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunan genç kızla ilgili 1 kişi tutuklandı

Gölcük\'te şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunan genç kızla ilgili 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu ölü bulunan genç kızın boynunda iple bağlı olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

20.05.2024 23:03
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, genç kızın şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulunmasına ilişkin cinayet şüphesiyle gözaltıa alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki R.M.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü T.A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen zanlılardan K.N.K, Y.A.A, E.K. ve C.Ç. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'te şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunan genç kızla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te şarampole devrilen kamyonetin çevresinde ölü bulunan genç kızla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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