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Gölcük'te kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Gölcük'te kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıkları suç delillerini gizleme suçundan cezalandırdı.

Gölcük\'te kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası
13.12.2023 - 15:41,
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Ömer B. (34) ile taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanıklar Ömer B'nin babası İ.B. ile kardeşi Ö.B. duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı, bönceki duruşmada verilen mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanığın avukatı da yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini, müvekkilinin üzerine atılı "yağma" suçunu kabul etmediklerini ve uzun tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliye talep ettiklerini söyledi.

Sanık Ömer B. ise kimseye kasıtlı bir şey yapmadığını iddia ederek, "Kimsenin malına dokunmadım. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Küçük çocuklarım olduğundan bu aşamada tahliyemi istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanığın, "yağma" suçundan beraatine hükmetti.

Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar İ.B. ve Ö.B'yi "suç delilerini gizleme ve yok etme" suçundan ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Hisareyn Mahallesi'nde yaşayan H.B, 7 Haziran 2021'de birlikte yaşadığı Şengül G'nin (44) eve gelmemesi üzerine polise kayıp başvurusunda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.B'nin yeğeni Ömer B. ile babası İ.B. ve kardeşi Ö.B. tutuklanmıştı.

Ömer B'nin tartışma yaşadığı Şengül G'yi öldürdüğü, cesedini otomobiliyle götürdüğü Yazlık mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü iddia edilmiş, şüphelinin yer göstermesi üzerine bölgedeki kazılarda kadının cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Gölcük'te kadın cinayeti davasında müebbet hapis cezası - Son Dakika
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