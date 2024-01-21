Gölcük\'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Hatay\'da defnedildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Kamacı'nın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Gölcük'te 19 Ocak'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Kamacı'nın (26) naaşı, işlemlerin ardından cenaze namazı için Kırıkhan'daki Hacı Meryem İçcan Camisi'ne götürüldü.

Törene Kamacı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Kamacı'nın cenazesi, Asri Mezarlığı'na defnedildi.