Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanı önünde silahlı saldırıya uğrayan işletme sahibi yaralandı.
Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, oto yıkama işletmecisi Hasan Ş'ye tabancayla ateş açtı.
Kurşunların bacak ve kasık bölgesine isabet etmesi sonucu yaralanan Hasan Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te Oto Yıkama Sahibine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?