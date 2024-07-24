Gölcük'te Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölcük'te Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gölcük\'te Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polisten kaçan motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

24.07.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde polisten kaçan motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Karaköprü Mahallesi Başöğretmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik polislerinin durumundan şüphelenerek durdurmak istediği Yusuf Çelik (20) idaresindeki plakasız motosiklet, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Başöğretmen Caddesi üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, refüjün üzerinden karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASV 415 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Çelik ve arkasındaki yolcu İsa Çınar (20) yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ağır yaralandıkları anlaşılan 2 genç, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İsa Çınar'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polisten kaçan motosikletli şüphelilerin kaza yaptığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kullandığı motosikletin, polis kendilerini yakaladığı anda kaçmak için manevra yaparak yolun karşı şeridine geçtiği ve karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Motosiklet, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'te Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
08:17 Vergi paketinin ilk imzacısıydı AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:32 Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu
08:10 İstanbul’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 10:12:42. #1.13#
SON DAKİKA: Gölcük'te Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement