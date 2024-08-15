Gölcük'te Yabani Kuş Mezatı Yapanlara Cezai İşlem - Son Dakika
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Gölcük'te Yabani Kuş Mezatı Yapanlara Cezai İşlem

Gölcük\'te Yabani Kuş Mezatı Yapanlara Cezai İşlem

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir dernekte yapılan baskında çok sayıda yabani kuş ele geçirildi ve 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

15.08.2024 22:49
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir dernekte çok sayıda yabani kuşun mezat usulü satışının yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 31 papağan ele geçirilirken, 4 kişiye toplamda 167 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki bir dernekte çok sayıda yabani kuşun mezat usulü satışının yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskında 12 adet Cennet Papağanı, 12 adet Sultan Papağanı, 1 adet Sevda Papağanı, 2 adet İskender Papağanı ve 4 adet Mong Papağanı ele geçirildi. Toplam 31 papağan, kontrollerinin ardından bölge müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınarak beslenme ve bakımları yapılmak üzere İstanbul'a nakledildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 167 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gölcük'te Yabani Kuş Mezatı Yapanlara Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük'te Yabani Kuş Mezatı Yapanlara Cezai İşlem - Son Dakika
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