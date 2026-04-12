Gölcük\'te Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde 2 otomobil ile 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.
