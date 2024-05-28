Gölcük'teki Oto Yıkamacı Cinayeti Davası Devam Ediyor

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki oto yıkamacıda bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar U.S. ve S.Y, maktul Abdürrahim Bozboğa'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık M.A.U. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık M.F.Y, olay zamanı M.A.U'nun işlettiği barda çalıştığını, maktulle çalışan Y.İ. arasında tartışma yaşandığını anlattı. Maktulün Y.İ'ye tokat attığını iddia eden M.F.Y, bir süre sonra işletmeye gelen M.A.U'nun üzerini değiştirmek için eve gideceğini söylediğini aktardı.

Tanık M.F.Y, sanığın, kasada bulunan bıçağı yanına alarak bardan ayrıldığını, daha sonra dirseği ve ayağı şiş halde geri geldiğini, pantolonunda da kan bulunduğunu öne sürdü.

Sanık M.A.U. ise tanığın tehdit edildiği için bu yönde ifade verdiğini ileri sürerek, işletmeden çıkarken üzerinde bıçak bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük ilçesinde 7 Haziran 2023'te Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkamacıya gelen M.A.U. ile Abdürrahim Bozboğa arasında kavga çıkmış, Bozboğa'yı bıçakla yaralayan M.A.U. olay yerinden kaçmıştı.

Bozboğa olay yerinde hayatını kaybederken, M.A.U, U.S, S.Y, Ö.S. ve Y.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. M.A.U, tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, M.A.U'nun, "haksız tahrik altında kasten öldürme", U.S. ve S.Y'nin ise M.A.U'ya yönelik "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.