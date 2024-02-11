Depremzede Aysima, Gölcük Tersanesi personeli tarafından ziyaret edildi - Son Dakika
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Depremzede Aysima, Gölcük Tersanesi personeli tarafından ziyaret edildi

Depremzede Aysima, Gölcük Tersanesi personeli tarafından ziyaret edildi

GÖLCÜK Tersanesi Komutanlığı personeli, 6 Şubat depreminin 160'ıncı saatinde enkaz altından sağ olarak kurtarılan depremzede 11 yaşındaki Aysima'yı, Adıyaman'daki evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aysima'ya hediyeler verildi ve sağlık durumu hakkında bilgi alındı. Ayrıca okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek afet durumunda neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

11.02.2024 12:00
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GÖLCÜK Tersanesi Komutanlığı personeli, 6 Şubat depreminin 160'ıncı saatinde enkaz altından sağ olarak kurtarılan depremzede 11 yaşındaki Aysima'yı, Adıyaman'daki evinde ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Gölcük Tersanesi Komutanlığımızın personeli tarafından Adıyaman'da yapılan arama-kurtarma çalışmaları sırasında depremin 160'ıncı saatinde Aysima kızımızı Miraç Sitesi'nin enkazından sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşamıştık. Kızımızın sağlık durumunu, ilk andan itibaren yakından takip ederek geçirdiği bu süreçte minik yüreğindeki yaralarının sarılması için kendisine destek olmaya çalıştık. Depremlerin seneidevriyesinde Aysima kızımızı evinde ziyaret ederek ona hediyeler verdik, kızımızın durumu hakkında akrabalarından bilgi aldık. Daha sonra okulunu ve öğretmenlerini ziyaret ederek olası bir afette neler yapmaları gerektiğine dair onlara bilgi verdik. Evladımızın her zaman yanında olacağımızı belirterek kendisine sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir hayat diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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