Gölcük Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Proje Okul Olarak Belirlendi

Kocaeli'de "proje okul" olarak belirlenen Gölcük Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, çalışmalarını anlattı.

Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi ve mezun olan öğrencilere imkanlar dahilinde istihdamı sağlamak amacıyla Milli Eğitim ile Milli Savunma bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de proje okullarından biri oldu.

Bir otelde düzenlenen proje tanıtım programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, okulun başarılı çalışmalarından gurur duyduklarını belirterek, "Bu çalışmaların en önemlisi, kurumlarımızın, okullarımızın ve sanayimizin projelerini geliştirmektir. Bu çalışmalar başarılı oldu. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen de Gölcük Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çalışmalarına değinerek, "Uluslararası yarışmalarda elde edilen başarılarından dolayı arkadaşlarımı yürekten kutlarım. Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için net bir şekilde çalışıyoruz. Bu bizim için gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Müfit Gültekin de meslek lisesi mezunu olduğunu vurgulayarak, "Meslek liseleri, 'millet meselesi' diye bir sloganla anılıyor. Meslek lisesi, kalitesi ve donanımıyla eğitim veriyor. Lisemizin, Ulusal Ajans programlarında etkin bir okul olması gurur verici. Tüm okul idarecileri ve öğrencilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini kaydederek, sanayicilerin en büyük ihtiyacının, yetişmiş insan gücü olduğunu anlattı.

Meslek lisesindeki eğitimlerin ve savunma sanayisinin güçlenmesinin önemine değinen Sezer, "Öğrencilerimizin ve okullarımızın başarılı çalışmalarıyla, bu hayalimiz gerçekleşiyor. Bu güzel projeleri yapan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Okul Müdürü Metin Yalaz, hayata geçirilen AB projelerini anlattı.