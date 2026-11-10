Tümör teşhisi konan köpek Güneş, 2 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuştu

Ankara'da barınakta bakımsız halde bulunup kliniğe götürülen ve tümör tespit edilen Golden Retriever cinsi köpek, yaklaşık 2 ay süren kemoterapi tedavisiyle kanseri yendi.

SAĞLIK SORUNLARI BAŞLAYINCA BARINAĞA TERK EDİLDİ

Sağlık sorunları yaşamaya başlayınca barınağa terk edilen 10 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek, bir hayvansever tarafından alınıp kliniğe götürüldü. Güneş adı verilen hayvanın kontrollerinde 'Transmisibil Venereal' tümörü tespit edildi. Güneş, özel klinikte tedavi altına alındı.

5 SEANS KEMOTERAPİ UYGULANDI

Vajina bölgesinde gelişen tümör nedeniyle ciddi kanamalar yaşayan, ileri derecede kansızlık görülen Güneş'e 5 seans kemoterapi uygulandı. Güneş, yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

VETERİNER HEKİM: GÜNEŞ ŞANSLIYDI

Veteriner hekim Bahri Terzi, söz konusu tümörün köpeklerde yaygın olarak görüldüğünü söyleyerek, "İlerleyen dönemde çok ciddi kanamalarla ve ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle kemoterapi uygulanmaz ve tedavi edilmezse ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ama Güneş şanslıydı. Tedaviye yanıt aldık, iyileşti. Kemoterapi tedavisi yaklaşık 5 seans sürdü. Şu anda tekrar kontrol altında tutuyoruz. Çünkü bazı durumlarda tekrarlama riski olabiliyor. Tekrarlarsa tedaviye devam edebiliriz. Ancak şu an genel olarak iyi durumda" diye konuştu. Terzi, kontrolleri tamamlandıktan sonra Güneş'i sahiplendirmek istediklerini söyledi.