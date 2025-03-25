Göle Türkiye'nin En Soğuk Yeri

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Ardahan'ın Göle ilçesi, eksi 15,5 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası oldu.

25.03.2025 11:28
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Göle eksi 15,5 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

ARDAHAN - Ardahan'da kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar etkili oldu. Bölgenin en soğuk ilçesi eksi 15,5 dereceyle Göle oldu. Kentte ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili oldu. Kentin birçok ilçesinde soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerin eksi 8,6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde; otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirlerin de bazı bölümleri dondu.

Barış Ateş kar yağışının ardından soğukların başladığını söyleyerek, "Şu anda Mart ayı içerisindeyiz. Halen daha etraf karla kaplı, ağaçlar kırağı tutmuş. Mart ayı olmasına rağmen soğukla mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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