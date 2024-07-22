Gölecik Barajı tamamlandığında tarıma yıllık 345 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika
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Gölecik Barajı tamamlandığında tarıma yıllık 345 milyon lira katkı sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren Gölecik Barajı tamamlandığında, bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Barajın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak ve Karacabey ilçe merkezi ile çevresinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak.

22.07.2024 14:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren Gölecik Barajı tamamlandığında, bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın değerlendirmelerine yer verildi.

Balta, projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine yıllık 345 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Sulama ve içme suyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gölecik Barajı'nda şimdiye kadar yaklaşık 637 bin metreküp silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) dükümü gerçekleştirilerek; 91 metre kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandığı belirtildi.

Eş zamanlı olarak enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatlarının yamaçlara doğru yükselerek devam ettirildiği aktarılan açıklamanın devamında, "Su alma şaftı cebri borularının montajı devam etmekte olup gövde dolgusu ile eş zamanlı olarak su alma yapısı imalatı (91,60 metre kotunda) sürdürülmektedir. Asansör havalandırma şaftı (92 metre kotunda) ve prekast merdiven imalatına (92,10 metre kotunda) da gövde dolgusu ile birlikte devam edilmektedir. Enerji kırıcı havuz imalatları tamamlanmıştır." bilgileri paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gölecik Barajı tamamlandığında tarıma yıllık 345 milyon lira katkı sağlanacak - Son Dakika

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