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Gölete düşerek telef olan inek, 4 saat süren çalışmayla sudan çıkarıldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde gölete düşerek telef olan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saat 15 dakika süren çalışmasıyla göletten çıkarıldı.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde sulama göletine düşen inek telef oldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı ve su üstü arama kurtarma ekipleri bölgeye gelerek zodiac botla gölete açıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat 15 dakika süren çalışmasıyla telef olan inek göletten çıkarıldı. İnek, kepçe yardımıyla uygun bir yere gömüldü.