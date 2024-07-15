Göletin gider kapakları açıldı iş makinaları su altında kaldı
ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde sulama göleti barajının kapaklarının patlaması sonucu taş ocağı sular altında kaldı.
Sağanak yağışlar ve heyelan yaşanan Uzundere ilçesinde sulama göleti gider kapakları açıldı. Bölgede bulunan taş ocağı sular altında kalırken çalışanlar büyük korku yaşadı. Su baskını sırasında bazı iş makinaları sular altında kaldı.
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