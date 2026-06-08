Gölköy Barajı\'nda Su Seviyesi Yüzde 100

BOLU'da kentin içme suyu ve tarım arazilerinin sulanmasına yönelik ihtiyacı karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Kentin içme suyu ihtiyacı ile Bolu havzasındaki yaklaşık 11 bin hektarlık tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Gölköy Baraj Gölü, kentte etkili olan yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaştı. Abant ve Mudurnu havzasındaki 2 ayrı kaynaktan beslenen gölde su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Gölköy Baraj Gölü dron ile görüntülendi.