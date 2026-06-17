32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı - Son Dakika
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32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı

17.06.2026 11:07  Güncelleme: 11:10
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İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklanırken, 114'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Silah kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçlara karıştığı belirlenen örgütlere yönelik soruşturmada, MASAK incelemesi sonucunda yaklaşık 22 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 313 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 197 kişi tutuklanırken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 22 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

24 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyonların düzenlendiğini duyurdu. Jandarma ekiplerince 24 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 32 ayrı suç örgütü hedef alındı.

Operasyonlar kapsamında 313 şüpheli yakalanırken, bunlardan 197'si tutuklandı. 114 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ TEK TEK ORTAYA ÇIKARILDI

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda farklı suçlara karıştığı belirlenen örgütler deşifre edildi.

Erzurum ve Manisa'da silah kaçakçılığı, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık, Sakarya ve Sinop'ta yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi.

Antalya ve Konya'da uyuşturucu ticareti, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı, Mersin'de işletmelere yönelik baskı ve tehdit yoluyla haksız kazanç sağlama girişimleri ortaya çıkarıldı.

Elazığ'da kamu kurumlarını zarara uğratan dolandırıcılık ve sahtecilik, Osmaniye'de tütün kaçakçılığı, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de ise tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi.

MASAK RAPORUNDA 22 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemeleri sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 21 milyar 944 milyon liralık hesap hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak operasyona katılan jandarma ekipleri, MASAK uzmanları ve Cumhuriyet başsavcılıklarını tebrik etti.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 32 suç örgütüne eş zamanlı baskın! Banka hesaplarındaki hareketlilik dudak uçuklattı - Son Dakika

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