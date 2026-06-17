Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı - Son Dakika
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Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı

Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
17.06.2026 11:18
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Influencer'ın çantasındaki power bank patladı, genç kadına ciddi yanıklar verdi. Olay anı kamerada: Alevler arasında kalan kadın büyük panik yaşadı.

Bir influencer’ın çantasında bulunan power bank’in aniden patlaması sonucu yaşanan dehşet dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Patlamanın ardından oluşan dev alev topu, genç kadının vücudunda ciddi yanıklara neden oldu.

Kazakistanlı 27 yaşındaki Dilyara Khamzina, spor salonundan ayrılmaya hazırlanırken omzunda taşıdığı çantadaki power bank bir anda infilak etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kadının çantasından önce yoğun duman yükseldiği, ardından cihazın yüzüne çok yakın bir noktada patladığı görülüyor.

Patlamayla birlikte alevlerin arasında kalan Khamzina, büyük bir panikle çantasını üzerinden çıkarmaya çalıştı. Görüntülerde, çantanın kısa süre içinde erimiş bir yığın haline geldiği dikkat çekiyor.

Yaşanan olay sonucunda genç kadının yüzünde, kafa derisinde, saçlarında, kaş ve kirpiklerinde ciddi yanıklar oluşurken, vücudunun sağ tarafı da önemli ölçüde zarar gördü. Olayın ardından yaşadıklarını 12 bin takipçisiyle paylaşan influencer, “Bir anda alevler içinde kaldım. Power bank’im patladı ve o sırada saçlarım tamamen ıslaktı” dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre Dilyara, patlamadan hemen önce telefonunu sakin bir şekilde bankın üzerine bırakmış ve terliklerini giymeye hazırlanıyordu. Ancak saniyeler sonra büyük bir alev topu ortaya çıktı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan genç kadın, “Ne olduğunu ilk anda anlayamadım. Etrafta ölüm sessizliği vardı, sadece patlama sesleri duyuluyordu. Sonra yanan şeyin çantam olduğunu fark ettim ve omzumdan çıkarmaya çalıştım. Spor salonu çalışanlarına minnettarım. Çantayı üzerimden atıp uzaklaşmama yardımcı oldular çünkü gerçekten çaresiz durumdaydım” ifadelerini kullandı.

Olay sırasında bir spor salonu çalışanı yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı ancak ilk müdahale yeterli olmadı. Daha sonra çanta dışarı çıkarılarak yangın kontrol altına alındı.

Salon yönetimi vakit kaybetmeden ambulans çağırdı. Yaklaşık beş dakika içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Khamzina, “Başlangıçta durumun ciddiyetini tam olarak kavrayamadım. Hatta ambulans çağrılmasına karşı çıktım. Ancak aynada kendimi görüp yanmış saçlarımı fark ettiğimde dünyam başıma yıkıldı ve sinir krizi geçirdim” dedi.

Popüler bir karaoke barında sanat yönetmeni olarak çalışan ve aynı zamanda içerik üreticiliği yapan genç kadın, acilen bir yanık merkezine sevk edildi. Tedavi sürecinin ilk günlerini de takipçileriyle paylaşan Khamzina, yaşadıklarının başkalarına da ders olması gerektiğini söyledi.

“Canım inanılmaz derecede yanıyordu. Özellikle ellerimdeki ağrı dayanılmazdı. Doktorlar beni hemen hastaneye yatırmak istedi” diyen influencer, buna rağmen tedavisini evde sürdürmeyi tercih etti.

İlk iki gün durumunun nispeten iyi olduğunu belirten genç kadın, “Üçüncü günden sonra ağrılarım gerçekten dayanılmaz hale geldi. Şu anda tek isteğim tamamen iyileşmek” ifadelerini kullandı.

Takipçilerine de önemli uyarılarda bulunan Khamzina, şunları söyledi:

“Elektronik cihazlar konusunda her zaman çok dikkatli olmuşumdur. Gece yatmadan önce mikrodalga fırın dahil birçok cihazın fişini çekerim. Her zaman yangın çıkmasından korkardım. Ancak gördüğünüz gibi cihazım gündüz vakti patladı. Power bank kullanırken çok dikkatli olun. Üzerinde çatlak veya darbe izi olup olmadığını kontrol edin. Daha önce düşmüş olabilir ya da iç yapısında hasar oluşmuş olabilir. Özellikle sıcak havalarda çantanızda veya aracınızda güvenilir olmayan cihazlar taşımayın.”

Yetkililer, olayın yaşandığı gün bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 32 dereceye ulaştığını belirtti.

Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı
Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı

Sosyal Medya, Kazakistan, Son Dakika

Son Dakika Kazakistan Çantasındaki power bank patlayan influencer ağır yaralandı - Son Dakika

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