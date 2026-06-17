Kastamonu\'da Salep Hasadı Devam Ediyor

Doğada toplanması yasak olan salebin Kastamonu'daki hasadı devam ediyor. Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle 25 dekarlık alanda yetiştirilen kuru salebin kilogram fiyatı ise 13 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Tıbbi ve aromatik bitkiler sınıfında yer alan ve endemik tür olması sebebiyle doğadan toplanması yasak olan salebin Kastamonu'da hasadı sürüyor. Özellikle ilaç sanayisinde, yapıştırıcı ve dondurma yapımında kullanılan salebin yetiştiriciliğinin arttırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere destek veriliyor. Bakanlık tarafından 2023 yılında hayata geçirilen "Doğadan Toplama Değil, Tarlada Salep Yetiştiriciliği" projesi çerçevesinde Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gözetiminde salep sahaları kuruldu. Bu yıl il genelinde 47 üretici tarafından 25 dekar alana salep dikimi gerçekleştirildi. Tek tek el ile toprakla buluşturulan salebin hasadı başladı. Salebin kilosu 2 bin ila 3 bin lira arasında alıcı bulurken, kurutulmuş salebin kilo fiyatı ise 13 bin liraya kadar çıkıyor.

"Hedefimiz hem alanımızı büyütmek hem de salep üreticiliğinin yaygınlaşmasını sağlamak"

Merkez ilçeye bağlı Kayı köyünde salep yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Ferdi Doğdu, "2026 yılı salep hasadımız başladı. Biraz daha erken başlamasını planlıyorduk ama yağışlar engel oldu. Yağışların ara vermesiyle biz de hasadımıza başladık. Şu an için güzel gidiyor. Beklentilerimizin üzerinde çıkıyor. Verimimizi beklediğimizin biraz üzerine çıkartabildik. Bu yıl bir dönüme yakın bir arazimiz var. Arazinin neredeyse tamamını hasat edeceğiz ama iş bilen insanların eksikliğinden dolayı planladığımızdan biraz daha uzun sürecek. Muhtemelen bir ay süreceğini düşünüyoruz. Kastamonu'da kendi doğasında da bulunan saleplerin verimli bir şekilde yetiştiriciliğini yapabilmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Hedefimiz hem alanımızı büyütmek hem de salep üreticiliğinin Kastamonu'da yaygınlaşmasını sağlamak. Bu konuda hem bilgi birikimimizi paylaşmak adına hem de tecrübelerimizi paylaşmak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Salep üretimimiz hala istediğimiz seviyede değil. Merak eden insanlar çok ama yetiştiriciliğine özenen insanlar biraz meşakkatinden dolayı uzak durabiliyorlar. Gerçekten mesai isteyen, zaman isteyen, emek isteyen bir iş" dedi.

"Bu yıl yağışların artmasıyla verimi de arttırabildik"

İki yıl boyunca çok ciddi bir yağış eksikliğiyle karşılaştıklarını söyleyen Doğdu, "Kastamonu'nun normal yağış sezonu gün dönümüne yani 21 Haziran'a kadar devam ederken, bundan önceki iki yılda bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama bu yıl yağışların artmasıyla birlikte bir önceki seneden eksiklerimizi gidererek verimi arttırabildiğimizi düşünüyorum. Bu yağışların normal seyrinde devam etmesiyle birlikte verimi etkilediği konusunda hemfikiriz. Salep normalde göllenmeyi sevmeyen bir bitki. Biz, buna önlem olarak da yaptığımız yastıkları yükseltiyoruz ki su basmasını denetleyebilelim diye. Ama şunu da söyleyebiliriz ki salep suyu gerçekten seven bir bitki. Suyla büyüyebilen bir bitki" diye konuştu.

"Bir dönüm araziden 400 kilo civarında salep yumrusu bekliyoruz"

Üretimi arttırmayı hedeflediklerini belirten Doğdu, "Bir dönüm arazimizde yaklaşık 200-250 kilo civarında ürünümüz var. Hedefimiz başta daha yaygın hale getirip, verimliliği iki katından üç katına çıkartmak. Bir dönümde yaklaşık 400 kiloya yakın bir yumrumuzun olmasını planlıyoruz, bekliyoruz. Bunların ise aynı şekilde 250 kilo civarında kısmıyla tohumluk olarak alanımızı büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kurutulup çekirdek haline getirilen ürün 13 bin liralara kadar alıcı buluyor"

Salebin doğadan toplanmasının yasak olduğuna dikkat çeken Doğdu, "Bu sene kurutulup, çekirdek hale getirilmiş ürünün 13 bin liralara kadar alıcı bulduğunu söyleyebiliriz. Doğadan toplamanın yasağı yaklaşık 700 bin lira civarında ve kesinlikle toplanması yasak. Biz, devlet gözetiminde, denetiminde faturalı olarak aldığımız ürünleri devlet denetiminde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU