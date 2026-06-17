Osmaniye'de yolcu almak için durakta bekleyen özel halk otobüsünün üzerine kökünden sökülen çınar ağacı devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Ağacın devrilmesi sırasında bir kişinin son anda kurtuluşu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Osmaniye merkez İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 HD 1181 plakalı özel halk otobüsü yolcu almak için durağa yanaştığı sırada, durak bölgesinde bulunan çınar ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek otobüsün üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu otobüste maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. KGYS görüntülerinde, ağacın devrilmeye başladığını fark eden bir kişinin son anda bölgeden uzaklaşarak ağacın altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Kökünden sökülen ağacın kaldırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için ekipler çalışma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de çınar ağacı otobüsün üzerine düştü - Son Dakika
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