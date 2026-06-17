Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti

Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti
17.06.2026 13:01
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Moldova uyruklu 51 yaşındaki Alexandru Iunac, otelin havuzunda güneşlendiği sırada aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan turist, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Moldova uyruklu turist Alexandru Iunac, otelin havuzunda güneşlendiği sırada fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki turist, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

OTEL HAVUZUNDA FENALAŞAN TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Moldova uyruklu bir turist, otelin havuz bölümünde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olay, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otelde konaklayan 51 yaşındaki Alexandru Iunac, havuz kenarında güneşlendiği sırada aniden fenalaştı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan turist, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Iunac, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Turistin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Moldova, Antalya, turist, Alanya, Tatil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havuz başında fenalaşan turist hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bir şey olmaz herşey dahil oteldir fazla yiyip fazla icmisdir kalbi da ya anmamistir 0 0 Yanıtla
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