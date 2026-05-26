Gölpazarı\'nda Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçelerinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun Dumanlar mevkisinde A.Ö'nün (17) kullandığı 11 ACS 985 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
