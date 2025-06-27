Gölpazarı\'ndaki Orman Yangını Kontrol Altında

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gölpazarı Dokuzlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğleden sonra çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.
Gece de devam eden müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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